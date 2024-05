A- A+

internacional Secretário de Estado dos EUA toca guitarra em bar da Ucrânia e vira alvo de críticas: "inadequado" Antony Blinken, principal diplomata americano, tocou a música "Rockin' in The Free World" na noite de terça-feira (14)

O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, queria enviar uma mensagem de apoio à Ucrânia tocando "Rockin' in The Free World" num bar de Kiev na noite de terça-feira (14), mas muitos ucranianos na quarta-feira (15) consideraram a sua atuação fora do normal.

“Uma palavra é suficiente para descrever a noite de ontem do secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, em Kiev: inadequada”, comentou Svitlana Matvienko, diretora de uma ONG especializada em análise política, no Facebook.

Tal como muitos dos seus compatriotas, Svitlana disse sentir-se “ofendida” por esta ação numa altura em que a região de Kharkiv, no nordeste, está “sendo devastada” por uma ofensiva russa há uma semana e denunciou “uma total falta de compreensão”. "da situação" e "empatia" por parte do diplomata.

Over a thousand US Troops are abandoned in Niger.



And Blinken rocks out in Ukraine. pic.twitter.com/ZlpmHsAlQc — Matt Gaetz (@mattgaetz) May 14, 2024

Blinken, que durante sua visita surpresa de dois dias a Kiev demonstrou incansavelmente o apoio dos EUA à Ucrânia, encerrou na terça-feira um dia intenso de reuniões oficiais, inclusive com o presidente Volodymyr Zelensky, tocando violão e cantarolando em um bar no centro da capital. .

"Sei que este é um momento muito, muito difícil. Seus soldados, seus cidadãos, especialmente no nordeste, em Kharkiv, estão sofrendo muito. Mas vocês deveriam saber que os Estados Unidos estão com vocês", disse ele antes de tocar a lendária canção. , cujo título se traduz como "Rockin' in the free world".

No entanto, Bogdan Iaremenko, deputado do partido presidencial e ex-diplomata, disse que o momento foi mal escolhido após meses de atrasos na ajuda militar dos EUA à Ucrânia, o que enfraqueceu as forças de Kiev no campo de batalha.

“A mensagem não é complicada, mas não consegue penetrar”, disse ele no Facebook.

“Com todo o respeito, é um erro”, comentou um ex-embaixador ucraniano nos Estados Unidos, Valery Chaly, na mesma linha.

A apresentação musical de Antony Blinken também atraiu a ira de alguns ucranianos nas redes sociais, com alguns internautas criticando as autoridades americanas pela lentidão da ajuda militar.

“Uma visita exemplar em termos de falha de comunicação”, resumiu no Facebook Sergei Sidorenko, editor do influente site de notícias Evropeiska Pravda (“Verdade Europeia” em espanhol).

