Rio de Janeiro Secretário de Habitação de Petrópolis é preso por suspeita de estupro de vulnerável A denúncia foi feita pela mãe de uma criança de oito anos em 9 de fevereiro

O secretário de Habitação de Petrópolis, Guilherme Gonçalves Vicente Moura, foi preso na última sexta-feira (20), na sua residência, sob suspeita de estupro de vulnerável contra uma criança de oito anos.

Os policiais da Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (Dcav) também apreenderam celulares, dois fuzis e outras três armas, munições e máquinas de cartão de crédito durante a operação. As buscas foram realizadas em endereços ligados ao secretário e em seu gabinete.

A denúncia foi registrada pela mãe da vítima em 9 de fevereiro. Com base nos depoimentos e nas provas coletadas, a investigação apontou Guilherme como autor do crime. Segundo a investigação, ele já conhecia a criança e teria se aproveitado da relação de proximidade para cometer o abuso.

O mandado de prisão foi emitido na sexta-feira e cumprido no mesmo dia. A polícia ainda investiga a possibilidade de existirem outras vítimas do secretário de habitação de Petrópolis. O acusado já tinha sido denunciado anteriormente pelo Ministério Público por extorsão e associação criminosa.

A Prefeitura de Petrópolis exonerou Guilherme ao saber da prisão.

Em nota publicada no Instagram, o Escritório Pedro Henrique Leite Advocacia afirmou que o acusado nega veementemente as acusações e declarou que as armas encontradas estão devidamente registradas.



