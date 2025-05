A- A+

ESTADOS UNIDOS Secretário de saúde dos EUA afirma que vacinas contra Covid não são mais recomendadas para crianças Anúncio foi realizado no perfil oficial de Robert F. Kennedy Jr. no X

O secretário de Saúde do governo federal dos Estados Unidos afirmou nesta terça-feira (17) ter removido a recomendação da vacina contra Covid para crianças saudáveis e mulheres grávidas do calendário de imunização dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC).

O anúncio foi publicado no formato de vídeo na página do X (antigo Twitter) do atual secretário da pasta, Robert F. Kennedy Jr. Até então, no país, o imunizante era recomendado para todos acima de 6 meses de idade.

Segundo Kennedy, não existem dados clínicos disponíveis para apoiar a imunização adicional com a vacina contra a Covid-19 em crianças saudáveis.



No vídeo o secretário está acompanhado de Marty Makary, que lidera a Food and Drug Administration (FDA) e Jay Bhattacharya, responsável pelos Institutos Nacionais de Saúde.

