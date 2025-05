Secretário de Saúde dos EUA posta fotos nadando em córrego contaminado com esgoto e bactérias

A- A+

Robert F. Kennedy Jr., atual secretário de Saúde, publicou no domingo fotos em que aparece nadando com os netos em um córrego contaminado de Washington, nos Estados Unidos, onde o banho é proibido por ser utilizado para o escoamento de esgoto.

O Rock Creek, que atravessa grande parte da região noroeste de Washington, serve como canal de drenagem de esgoto excedente e águas pluviais durante chuvas. O córrego apresenta contaminação generalizada por fezes e altos níveis de bactérias, incluindo E. coli, e a cidade proibiu o banho em todas as suas vias navegáveis há mais de 50 anos devido à poluição intensa do Rock Creek e de outros rios da região.





“O Rock Creek tem altos níveis de bactérias e outros patógenos infecciosos que tornam o banho, o contato com a água e até mesmo o simples ato de molhar os pés um risco à saúde humana (e dos animais de estimação)”, escreveu o Serviço Nacional de Parques em um aviso em seu site. “Todas as vias navegáveis do Distrito estão sujeitas à proibição de banho — isso inclui molhar os pés!”

Mother’s Day hike in Dumbarton Oaks Park with Amaryllis, Bobby, Kick, and Jackson, and a swim with my grandchildren, Bobcat and Cassius in Rock Creek. pic.twitter.com/TXowaSMTFY — Robert F. Kennedy Jr (@RobertKennedyJr) May 11, 2025

Mesmo assim, no fim de semana, Kennedy compartilhou fotos mergulhando no Rock Creek — uma das imagens o mostra totalmente submerso na água. Em sua postagem nas redes sociais, ele afirmou que deu o mergulho durante uma caminhada de Dia das Mães no Dumbarton Oaks Park, com sua família — incluindo os netos, que também aparecem nas fotos nadando na água contaminada.

O Dumbarton Oaks Park fica a jusante do Piney Branch, um afluente do Rock Creek que recebe mais de 150 milhões de litros de esgoto e água pluvial sem tratamento por ano, segundo a Autoridade de Águas e Esgoto de Washington, D.C. As autoridades locais estão planejando a construção de um túnel para reduzir a quantidade de esgoto que escoa para o Piney Branch e o Rock Creek.

Uma porta-voz de Kennedy não respondeu aos pedidos de comentário.

Este foi o mais recente de uma série de episódios peculiares ligados à persona aventureira de Kennedy.

Ainda adolescente, nos anos 1970, ele ganhou fama como um aventureiro imprudente, consumindo carne de caça e enfrentando doenças em viagens pela América do Sul e em safáris na África. Mais tarde, ficou conhecido por sua maneira incomum de lidar com carcaças de animais mortos — incluindo a de uma baleia e a de um filhote de urso. Kennedy também já afirmou que um verme parasita “entrou no meu cérebro, comeu uma parte dele e depois morreu.”

