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ESTADOS UNIDOS Secretário de Transportes dos EUA sobre pane aérea: Trump está totalmente a par do assunto O secretário disse que Trump entende muito bem de aviação

O secretário de Transportes dos Estados Unidos, Sean Duffy, disse que falou com o presidente americano Donald Trump e que ele esteve o tempo todo a par dos problemas que levaram à interrupção do tráfego aéreo dos EUA.

"Nós dois falamos com ele. Eu falei com ele por telefone. Falei com ele no Salão Oval", disse Duffy, citando que o secretário de secretário de Segurança Interna dos Estados Unidos, Markwayne Mullin, também esteve em contato com o presidente.

"Eu sei que ele está totalmente envolvido porque se comunicou com nós dois várias vezes desde o momento em que aconteceu até instantes antes de eu vir aqui. Eu estava em comunicação constante", afirmou Duffy em coletiva realizada nesta sexta-feira, 13.

"Markwayne e eu estivemos no Salão Oval com ele, e, aliás, eu agradeço a liderança dele. E o que é único no presidente é que ele ama aviação. Ele ama o espaço aéreo, e é por isso que tem estado tão engajado nisso", afirmou.

O secretário disse que Trump entende muito bem de aviação. "E ele estava frustrado desde antes de eu ser empossado: ele falava sobre como o sistema é velho, como administrações anteriores falharam, e como ele quer consertar o sistema de controle de tráfego aéreo nos Estados Unidos e entregar o melhor do mundo", disse.

"E é necessária a liderança do presidente, como a do presidente Trump, para que possamos pedir ao Congresso, conseguir o dinheiro e entregar isso", afirmou.

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