Secretário diz que queda em NY começou com DeepSeek, não com Trump, e descarta recessão

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, minimizou os temores sobre uma possível recessão no país e afirmou que a atual queda no mercado acionário não reflete um enfraquecimento estrutural da economia.

Em entrevista ao apresentador Tucker Carlson, ele afirmou que "Wall Street já se deu muito bem, mas agora é a vez da 'main street'", destacando a prioridade do governo em fortalecer o que chamou de "economia real" do país.

Segundo Bessent, é comum que investidores confundam quedas em índices acionários com sinais de crise econômica. "Quando o mercado de ações cai, muita gente acha que é declínio econômico", afirmou. Ele atribuiu a recente baixa no mercado acionário, em especial aos papéis de tecnologia, ao anúncio do DeepSeek, um modelo de inteligência artificial da China, que trouxe uma "dose de realidade sobre a IA".

"O problema atual é mais das MAG7 sete magníficas do que do MAGA Make America Great Again", disse Bessent, referindo-se às gigantes de tecnologia como Apple, Microsoft e Google.

Para ele, a pressão sobre esses papéis não decorre das políticas do presidente norte-americano. "A queda atual do mercado de ações começou com DeepSeek, não com Trump", disse. Apesar da concorrência internacional, o secretário afirmou que os americanos manterão a dianteira no setor: "Os EUA vão continuar liderando IA, mas ações ligadas à tecnologia vêm caindo".

Bessent também buscou acalmar os mercados quanto ao futuro da atividade econômica: "Não há nada que me diga que deve haver uma recessão nos EUA".

Segundo ele, a chave para um ciclo de crescimento sustentável está na solidez dos fundamentos da economia. "Se a economia de base for boa, teremos um ótimo mercado de ações", concluiu, e mencionou a intenção de "reativar o setor privado, que esteve em recessão durante o governo Biden".



