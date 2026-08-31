A- A+

Internacional Secretário do Exército dos EUA apresenta sua renúncia, confirma a Casa Branca Caso se confirme, sua renúncia representará a saída mais recente de um alto dirigente militar sob o governo de Donald Trump

O secretário do Exército dos Estados Unidos, Dan Driscoll, apresentou sua renúncia, confirmou a Casa Branca nesta segunda-feira (31), após relatos de tensões com o secretário de Defesa, Pete Hegseth.

Consultada pela AFP sobre uma reportagem do Wall Street Journal a respeito da saída de Driscoll, a principal subsecretária de imprensa da Casa Branca, Anna Kelly, não negou a informação.

“Driscoll foi altamente eficaz na implementação da agenda do presidente Trump para tornar os Estados Unidos fortes novamente no Departamento do Exército”, declarou. “O Exército dos Estados Unidos está mais poderoso do que nunca graças ao seu trabalho ao lado do comandante-em-chefe e do secretário de Defesa”, acrescentou.

Driscoll participou especialmente das negociações relacionadas à guerra na Ucrânia. Caso se confirme, sua renúncia representará a saída mais recente de um alto dirigente militar sob o governo de Donald Trump e poderá deixar o Exército dos Estados Unidos sem uma liderança civil ou militar permanente, enquanto a guerra no Irã entra em seu sétimo mês.

Hegseth destituiu o chefe do Estado-Maior do Exército, o general Randy George, em abril e ainda não apresentou um sucessor permanente.

Veja também