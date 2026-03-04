A- A+

reunião Secretário do Interior dos EUA chega à Venezuela para reunião com presidente interina Agenda inclui conversas sobre o setor de minérios, informou a embaixada americana

O secretário do Interior dos Estados Unidos, Doug Burgum, chegou à Venezuela nesta quarta-feira (4), para se reunir com a presidente interina, Delcy Rodríguez, e outras autoridades, em uma agenda que inclui conversas sobre o setor do minério, informou a embaixada americana.

Vários funcionários de alto escalão dos Estados Unidos visitaram a Venezuela desde que Rodríguez assumiu o poder de forma interina em 3 de janeiro, após a captura de Nicolás Maduro em uma incursão militar americana.

Caracas avança no restabelecimento de sua relação diplomática com Washington e concretiza acordos comerciais no setor energético.

O Parlamento aprovou uma reforma petrolífera que abre as portas ao investimento estrangeiro e agora trabalha em uma nova legislação de mineração, um dos temas centrais na visita de Burgum.

"O secretário se reunirá com as autoridades interinas, estabelecerá contatos com empresas americanas e venezuelanas, e trabalhará por um setor mineiro legítimo e cadeias de suprimento de minerais críticos seguras", escreveu no X a chefe da missão diplomática americana em Caracas, Laura Dogu.

A diplomata detalhou que a visita é parte de um plano de três fases elaborado pelos Estados Unidos para a Venezuela.

Donald Trump afirma controlar o país caribenho e expressou sua satisfação com o governo de Rodríguez.

Veja também