MUNDO Secretário do Tesouro americano anuncia reunião em breve com ministro argentino Scott Bessent diz que Washington está pronto para apoiar financeiramente a Argentina, que enfrenta nova pressão dos mercados às vésperas de reuniões com FMI e Banco Mundial

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, anunciou nesta quinta-feira que terá uma reunião "nos próximos dias" com o ministro da Economia da Argentina, Luis Caputo, para delinear a ajuda que Washington está disposto a conceder ao país aliado, que enfrenta dificuldades financeiras.

"Após um intenso trabalho desde a reunião do presidente Trump com o presidente Javier Milei em Nova York, espero que nos próximos dias a equipe do ministro Caputo venha a Washington para avançar significativamente em nossas discussões presenciais sobre as opções para oferecer apoio financeiro", afirmou em uma mensagem na rede social X.

"Além disso, durante as discussões de ontem (quarta-feira) com meus colegas ministros das Finanças do G7, enfatizei a importância do sucesso das políticas econômicas do presidente Milei para o povo da Argentina, para a região e para o G7", acrescentou.

"O USTreasury (Tesouro dos EUA) está totalmente preparado para fazer o que for necessário, e continuaremos observando de perto os acontecimentos", concluiu.

Bessent não revelou uma data para o encontro, em meio a novas dificuldades nos mercados para a Argentina, que a princípio conta com uma ajuda de até 20 bilhões de dólares anunciada pelo Tesouro no mês passado.

As reuniões de outono (hemisfério norte, primavera no Brasil) do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial começam na segunda-feira 13 de outubro, em Washington, e são um evento habitual para os ministros das Finanças de todo o mundo.

O presidente Javier Milei tem uma visita agendada à Casa Branca em 14 de outubro.

