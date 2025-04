Secretário do Tesouro diz que EUA estão fazendo "negócios personalizados" com 15 a 18 parceiros

A- A+

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, afirmou que a administração norte-americana está fazendo "negócios personalizados" com 15 a 18 parceiros comerciais e que o presidente do país, Donald Trump, está "pessoalmente envolvido" em todas elas.

A declaração foi realizada em entrevista para a Fox News, nesta segunda-feira, 28.

"Estamos progredindo rapidamente com as negociações", disse Bessent.



Ao ser questionado sobre conversas com a China, Bessent mencionou que "talvez liguem algum dia", mas não expressou preocupação com a possibilidade de prateleiras vazias por falta de abastecimento.



"Veremos elasticidades e veremos substituições", ressaltou o secretário, ao afirmar que quer ver "o quão rápido os chineses querem uma desescalada" das tensões comerciais.

