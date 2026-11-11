A- A+

INTERNACIONAL Secretário do Tesouro dos Estados Unidos se muda para base militar após ameaça do Irã, afirma NYT Planos iranianos contra funcionários americanos chegaram "a uma etapa mais avançada", segundo as fontes não identificadas, que não explicaram a gravidade das ameaças contra Scott Bessent

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, deixou sua casa na região de Washington e se mudou para uma base militar, após uma ameaça do Irã contra ele, informou o jornal New York Times.

Bessent lidera os esforços do governo americano para asfixiar a economia iraniana desde o início da guerra no Oriente Médio, com a adoção de uma série de sanções contra a República Islâmica e seus parceiros comerciais.

O chefe de inteligência dos Estados Unidos, Jay Clayton, advertiu em outubro que Teerã "aumentou substancialmente" os esforços para atacar americanos no Oriente Médio e além.

Os esforços incluem ataques contra funcionários e ex-funcionários do governo americano, como Bessent, segundo o New York Times, que cita três fontes a par do assunto.

Os planos iranianos contra funcionários americanos chegaram "a uma etapa mais avançada", segundo as fontes não identificadas, que não explicaram a gravidade das ameaças contra Bessent.

A AFP solicitou um comentário do Departamento do Tesouro, que não respondeu até o momento.

Washington ordenou em outubro que funcionários não essenciais e familiares deixassem a embaixada na Arábia Saudita, após a intensificação dos ataques dos houthis pró-Irã contra o reino rico em petróleo.

Ao mesmo tempo, as partes ampliam os esforços para tentar acabar com a guerra. O chefe da diplomacia americana, Marco Rubio, afirmou na semana passada que a pressão econômica dos Estados Unidos contra o Irã torna desnecessários novos ataques.

Veja também