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Conflito

Secretário do Tesouro dos EUA diz que há chances de acordo com Irã para reabrir Ormuz

Questionado se um acordo permitiria o país iraniano de cobrar pedágio dos navios, Scott Bessent respondeu: "Acredito que haveria liberdade de circulação"

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Scott Bessent, secretário do Tesouro dos Estados Unidos, diz que há chances de acordo com Irã para reabrir OrmuzScott Bessent, secretário do Tesouro dos Estados Unidos, diz que há chances de acordo com Irã para reabrir Ormuz - Foto: Brendan Smialowski/AFP

O secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, afirmou que Washington poderia chegar a um acordo com o Irã para reabrir o Estreito de Ormuz até quarta-feira, acrescentando que isso estabilizaria os preços da energia.

Bessent ecoou as declarações do presidente dos EUA, Donald Trump, na segunda-feira, que insistiu que a rota marítima poderia ser reaberta em poucas horas, após recuar das ameaças de um ataque militar massivo contra o Irã.

"Estamos em negociações com os iranianos e acredito que há chances de chegarmos hoje ou amanhã a um acordo para abrir o estreito e avançar rumo a uma posição mais normalizada neste conflito", disse Bessent nesta terça-feira (4), em entrevista à CNBC.

Questionado se um acordo permitiria ao Irã cobrar pedágio dos navios, Bessent respondeu: "Acredito que haveria liberdade de circulação".

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O Ministério das Relações Exteriores do Irã negou que haja negociações com Washington e, nesta terça-feira, um projétil não identificado atingiu um navio cargueiro no estreito, um ponto crítico do conflito.

Bessent expressou otimismo quanto ao efeito que um acordo com o Irã sobre o Estreito de Ormuz teria sobre os preços da energia, afirmando que centenas de navios aguardam para partir.

"Embora a situação permaneça um pouco delicada nos últimos dias, vimos vários navios partindo inclusive agora", disse Bessent. "Portanto, espero que os preços da energia se estabilizem novamente, o que, como eu disse, será bom para todos", concluiu.

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