Secretário do Tesouro dos EUA diz que mais de 50 nações responderam positivamente às tarifas

A- A+

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, afirmou nesta segunda-feira, 7, que mais de 50 países responderam de forma aberta e positiva às tarifas do presidente do país, Donald Trump, e que o governo está ansioso para negociações significativas nas próximas semanas.

Bessent também criticou, em postagem na rede social X, o comportamento da China, que optou por "se isolar, retaliando e dobrando o comportamento negativo anterior".

Após a conversa telefônica de Trump com governo do Japão nesta segunda-feira, o secretário do Tesouro declarou que ele e o Escritório do Representante de Comércio dos EUA ficarão encarregados de abrir negociações com o primeiro-ministro japonês, Shigeru Ishiba, e seu gabinete.

"O Japão continua sendo um dos aliados mais próximos dos Estados Unidos, e aguardo com expectativa nosso próximo compromisso produtivo com relação a tarifas, barreiras comerciais não tarifárias, questões cambiais e subsídios governamentais. Aprecio o contato do governo japonês e a abordagem ponderada desse processo", acrescentou ele.

Veja também