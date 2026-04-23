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ESTADOS UNIDOS

Secretário dos EUA diz que visto "Gold Card" só foi concedido a uma pessoa até o momento

Em depoimento a um comitê da Câmara, Lutnick não revelou a identidade do solicitante aprovado

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O secretário de Comércio dos EUA, Howard LutnickO secretário de Comércio dos EUA, Howard Lutnick - Foto: Oliver Contreras / AFP

O secretário de Comércio dos Estados Unidos, Howard Lutnick, afirmou nesta quinta-feira (23) que apenas uma pessoa foi aprovada até agora no programa de visto "Gold Card", de Donald Trump, que concede residência nos EUA a estrangeiros mediante o pagamento de uma taxa de US$ 1 milhão.

Em depoimento a um comitê da Câmara, Lutnick não revelou a identidade do solicitante aprovado, mas disse que pedidos de "centenas de outros estrangeiros" estão em análise.

O secretário também comentou que o país receberá o investimento de cerca de US 1 trilhão em meio a produção de semicondutores no país.

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A audiência de Lutnick ocorre quase três meses depois que a Suprema Corte derrubou a maior parte da agenda tarifária de Trump, que na visão do governo americano impulsionaria o investimento e a manufatura dentro dos EUA.

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