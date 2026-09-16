Qua, 16 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta16/09/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Oriente Médio

Secretário-geral da Liga Árabe condena suposto ataque contra Meca

"Atentar contra a segurança da cidade sagrada e contra o caráter sagrado dos lugares santos do islã constitui um fato de extrema gravidade"

Reportar Erro
O secretário-geral da Liga Árabe, Nabil Fahmy, condena suposto ataque contra MecaO secretário-geral da Liga Árabe, Nabil Fahmy, condena suposto ataque contra Meca - Foto: Khaled Desouki/AFP

O secretário-geral da Liga Árabe, Nabil Fahmy, condenou nesta quarta-feira (16) um suposto ataque contra a cidade sagrada de Meca, na Arábia Saudita, atribuído aos houthis do Iêmen, que negaram a acusação.

Leia também

• Anistia Internacional acusa Irã de 'crimes contra a humanidade' durante protestos de 2022

• Líbano quer fazer acordo com Israel e desarmar o Hezbollah sem confronto, diz presidente

• Arábia Saudita acusa houthis de ataque contra Meca

"Atentar contra a segurança de Meca e contra o caráter sagrado dos lugares santos do islã constitui um fato de extrema gravidade", afirmou em um comunicado, no qual elogiou o fato de a Força Aérea saudita ter interceptado o drone hostil.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter