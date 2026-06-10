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INTERNACIONAL Secretário-geral da ONU alerta sobre retorno de uma 'guerra total' no Oriente Médio Alto comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Volker Türk, concordou com Guterres e disse que estava "horrorizado com o fato de estarmos vendo uma escalada atrás da outra"

O secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, alertou nesta quarta-feira (10) sobre o risco de um retorno de "guerra total" no Oriente Médio, após o Irã e os Estados Unidos trocarem ataques.

"Não devemos minimizar o risco de que uma troca limitada de disparos se transforme em fogo total ou, em outras palavras, em uma guerra total", declarou Guterres em uma reunião do Conselho de Segurança da ONU sobre a situação na região.

O alto comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Volker Türk, concordou com Guterres e disse que estava "horrorizado com o fato de estarmos vendo uma escalada atrás da outra".

"Estamos, quero dizer, sempre muito aliviados quando cessar-fogos são anunciados, mas os cessar-fogos devem ser plenamente respeitados. O direito internacional deve ser plenamente respeitado", declarou Türk em Genebra.

A guerra, que começou em 28 de fevereiro com ataques conjuntos dos EUA e Israel contra o Irã, mergulhou a região no caos e abalou os mercados mundiais antes do início da frágil trégua em abril.

O Irã disse que atacou bases americanas na Jordânia e Bahrein nesta quarta-feira, após as forças americanas lançarem bombardeios contra a República Islâmica em represália pela derrubada de um helicóptero.

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