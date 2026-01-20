A- A+

Cúpula de Davos Secretário-geral da ONU cancela sua participação em Davos devido a um "forte resfriado"

O secretário-geral da ONU, António Guterres, não participará do Fórum Econômico Mundial (WEF, na sigla em inglês) em Davos devido a um "forte resfriado", anunciou um porta-voz em Genebra nesta terça-feira (20).

"Infelizmente, ele precisa cancelar sua participação na reunião anual do fórum", agendada para quarta-feira, porque está com "um forte resfriado", disse Rolando Gómez em coletiva de imprensa em Genebra.

Guterres viajou para Londres no sábado e de lá seguiu para a Suíça para se encontrar com seus representantes e enviados especiais, que participam de uma reunião anual.

"Esta reunião já terminou e ele está a caminho de Nova York", explicou o porta-voz.

Diversos líderes europeus participam desde terça-feira do encontro de elites globais na estação de esqui suíça.

Na quarta-feira, é esperado o discurso do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Ele ameaça impor tarifas a oito países europeus como parte de sua campanha para pressionar a União Europeia sobre a Groenlândia, a ilha autônoma dinamarquesa que Washington deseja anexar.

Nos últimos dias, Trump também promoveu seu "Conselho de Paz", uma organização que ele criou e para a qual convidou diversos países, e que, segundo seus "estatutos", aos quais a AFP teve acesso, poderia rivalizar com o trabalho da ONU.

