Sáb, 27 de Dezembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsábado27/12/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
MUNDO

Secretário-geral da ONU comemora trégua entre Camboja e Tailândia

António Guterres diz que cessar-fogo imediato pode aliviar sofrimento de civis e abrir caminho para a paz

Reportar Erro
O secretário-geral da ONU, Antonio GuterresO secretário-geral da ONU, Antonio Guterres - Foto: Angela Weiss / AFP

O secretário-geral da ONU, António Guterres, comemorou, neste sábado (27), a trégua entre Camboja e Tailândia para encerrar semanas de confrontos mortais, anunciou seu porta-voz.

Guterres considerou que o cessar-fogo imediato anunciado pelos dois países é um passo positivo para "aliviar o sofrimento de civis, encerrar as hostilidades atuais e criar um ambiente propício para alcançar uma paz duradoura", afirmou o porta-voz Stephane Dujarric.

Leia também

• Tailândia e Camboja anunciam "cessar-fogo imediato" para conflito na fronteira

• Camboja acusa Tailândia de intensificar ataques durante negociações sobre a fronteira

• Tailândia anuncia que Camboja aceitou negociar sobre conflito na fronteira

 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter