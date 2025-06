Secretário-geral da ONU condena escalada militar no Oriente Médio

A- A+

O secretário-geral da Organização das Nações Unidas, António Guterres, foi claro ao condenar qualquer escalada militar no Oriente Médio, disse a porta-voz do organismo multilateral, Stephanie Temblay, em entrevista coletiva nesta sexta-feira.

Em meio a uma enxurrada de perguntas sobre se a ONU condenava Israel especificamente pela escalada militar, a porta-voz reiterou os termos de comunicado divulgado pela organização na noite de quinta-feira (horário de Brasília).

No comunicado, o secretário-geral "condenou os ataques israelenses no Irã na noite de quinta-feira, pedindo 'máxima contenção' por parte dos Estados-membros".

"O Secretário-geral da ONU reforçou necessidade de as partes buscarem uma solução pela via da diplomacia", afirmou a porta-voz, citando que o Guterres conversou por telefone com o ministro de Defesa do Irã, ainda que não tenha citado o nome da autoridade iraniana.

"Qualquer iniciativa deve ser feita em coordenação com a ONU", disse a representante, afirmando que haverá uma reunião do conselho de segurança da ONU nesta sexta-feira para discutir o assunto.

Na coletiva, Temblay reiterou que Guterres está particularmente preocupado com os ataques israelenses às instalações nucleares no Irã.

Israel lançou o que chamou de "ataques preventivos" contra o Irã e um estado de emergência foi declarado no país, de acordo com o ministro da defesa israelense, Israel Katz.



