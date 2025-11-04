Ter, 04 de Novembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça04/11/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
DENÚNCIA

Secretário-geral da ONU denuncia "violações" do cessar-fogo em Gaza

Uma trégua frágil é observada em Gaza desde 10 de outubro como parte de um acordo negociado pelos Estados Unidos

Reportar Erro
Uma coluna de fumaça se eleva após um ataque israelense na Cidade de Gaza em 29 de outubro de 2025.Uma coluna de fumaça se eleva após um ataque israelense na Cidade de Gaza em 29 de outubro de 2025. - Foto: OMAR AL-QATTAA / AFP

O secretário-geral da ONU, António Guterres, denunciou nesta terça-feira (4) as violações do cessar-fogo instaurado após dois anos de guerra entre o Exército israelense e o movimento islamista palestino Hamas na Faixa de Gaza.

Em declarações à imprensa à margem da segunda cúpula para o desenvolvimento social em Doha, Guterres afirmou que está "profundamente preocupado com as contínuas violações do cessar-fogo em Gaza".

As violações "devem parar e todas as partes devem cumprir as decisões da primeira fase do acordo de paz", destacou.

Uma trégua frágil é observada em Gaza desde 10 de outubro, como parte de um acordo negociado pelos Estados Unidos que permitiu a libertação de todos os reféns vivos sequestrados em Israel no dia 7 de outubro de 2023.

Leia também

• Israel identifica restos mortais de três reféns

• Israel bombardeia Gaza e afirma que corpos recebidos não são de reféns

• Exército israelense afirma que os três corpos recebidos de Gaza não são de reféns

Contudo, a restituição dos corpos dos reféns mortos, que deveria ter acontecido na mesma data, enfrenta atrasos.

Israel acusa o Hamas de violar o acordo de trégua, enquanto o movimento islamista afirma que localizar os corpos é um trabalho mais complicado do que o previsto no território destruído pela guerra.

Israel também violou o cessar-fogo ao bombardear Gaza em várias ocasiões, alegando atuar em represália por tiros que mataram três soldados. Os ataques mataram pelo menos 45 pessoas em 19 de outubro e outras 104, incluindo quase 50 crianças, em 28 de outubro, segundo fontes palestinas.

A ofensiva de retaliação israelense matou mais de 68.800 pessoas em Gaza, a maioria civis, segundo números do Ministério da Saúde governado pelo Hamas, considerados confiáveis pela ONU.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter