Secretário-geral da ONU faz apelo por cumprimento de cessar-fogo e liberação de reféns em Gaza

O secretário-geral da ONU, António Guterres, pediu nesta terça-feira, 11, que todas as partes envolvidas no conflito em Gaza cumpram integralmente os compromissos do acordo de cessar-fogo e evitem uma retomada das hostilidades. Em uma publicação no X (antigo Twitter), Guterres alertou que o reinício dos combates levaria a uma "imensa tragédia".



O chefe das Nações Unidas também apelou ao Hamas para que prossiga com a planejada libertação dos reféns, enfatizando a necessidade de negociações sérias entre as partes.

"Ambos os lados devem cumprir integralmente seus compromissos no acordo de cessar-fogo e retomar negociações sérias", escreveu Guterres.

A situação em Gaza segue delicada, com temores de uma nova escalada da violência caso o cessar-fogo seja rompido.

A ONU e diversas organizações humanitárias têm reforçado a necessidade de uma solução pacífica e duradoura para evitar mais sofrimento da população civil na região.

