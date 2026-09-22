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ASSEMBLEIA GERAL DA ONU Secretário-geral da ONU pede que EUA e China cooperem diante dos desafios da IA A IA é um dos principais temas da Assembleia Geral da ONU deste ano

O secretário-geral da ONU, António Guterres, pediu nesta terça-feira (22) que Estados Unidos e China cooperem para enfrentar os desafios impostos pela inteligência artificial (IA).

"Os governos com as maiores capacidades em IA têm as maiores responsabilidades diante da humanidade. É preciso estabelecer canais de diálogo, transparência, confiança e cooperação", afirmou Guterres.

"Em um momento crucial da Guerra Fria, os rivais estratégicos reconheceram a necessidade de gerenciar riscos existenciais comuns", acrescentou.

Washington e Pequim discutem a criação de um canal de comunicação para tratar do desenvolvimento da inteligência artificial, antes da cúpula de quinta-feira entre os presidentes Donald Trump e Xi Jinping.

As conversas ocorrem em um momento em que ambas as potências lidam com crescentes temores de que os sistemas de IA possam escapar do controle humano.

A IA é um dos principais temas da Assembleia Geral da ONU deste ano.

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