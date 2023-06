Secretário-geral da ONU 'preocupado' com acordo de grãos com a Ucrânia

A- A+

O secretário-geral da ONU, António Guterres, disse, nesta segunda-feira (12), que estava "preocupado" com o acordo que permite as exportações de grãos da Ucrânia e assegurou que estava "trabalhando duro" para estendê-lo além do limite de 18 de julho.

"Estou preocupado e estamos trabalhando duro para assegurar que seja possível manter a Iniciativa do Mar Negro e, ao mesmo tempo, continuarmos nosso trabalho para facilitar as exportações russas", disse durante uma coletiva de imprensa.

Em julho de 2022, Ucrânia, Rússia, Turquia e as Nações Unidas firmaram a "Iniciativa de Grãos do Mar Negro" para permitir as exportações de cereais da Ucrânia.

Este crucial acordo, que ajudou a amenizar a crise alimentar mundial provocada pela guerra iniciada com a invasão da Ucrânia em fevereiro de 2022, foi prorrogado por diversas vezes.

A última foi em maio, por dois meses, após intensas negociações nas quais Moscou exigiu que fosse respeitado um segundo acordo, assinado paralelamente com a ONU para facilitar suas próprias exportações de alimentos e fertilizantes.

Moscou pede, em particular, a reativação do funcionamento do duto Togliatti-Odessa para o fornecimento de amoníaco, um componente químico essencial dos fertilizantes minerais.

No entanto, uma explosão em uma seção do duto na semana passada no nordeste da Ucrânia, da qual Moscou e Kiev se acusam mutuamente de terem sido responsáveis, ameaça ter um "impacto negativo" no futuro do acordo de grãos do Mar Negro, advertiu o Kremlin.

