Guerra na Ucrânia Secretário-geral da ONU viaja a Kiev para se reunir com Zelensky Guterres deve deixar Kiev na quarta-feira (8)

O secretário-geral da ONU, António Guterres, iniciou nesta terça-feira (7) uma viagem a Kiev, onde chegará na quarta-feira para se encontrar com o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, em a sua terceira visita à Ucrânia desde o início da invasão russa em fevereiro de 2022, informou seu porta-voz, Stéphane Dujarric, nesta terça-feira.

Guterres desembarcou na Polônia, de onde seguirá a viagem para Kiev, cidade onde se encontrará com o chefe de Estado ucraniano para discutir a continuação do acordo sobre as exportações de cereais, disse Stéphane Dujarric em comunicado.

Este acordo, alcançado em 22 de julho com a mediação da ONU e da Turquia, visava permitir a exportação dos portos ucranianos de grãos bloqueados pela ameaça de guerra. Um pacto que contribuiu para amenizar a crise alimentar mundial causada pela invasão russa.

O acordo permitiu a exportação de cerca de 20 milhões de toneladas de grãos. Após uma primeira prorrogação de quatro meses assinada em novembro, o texto expira em 18 de março.

Guterres deve deixar Kiev na quarta-feira (8).

Não foram divulgados mais detalhes sobre a visita, a terceira do secretário-geral da ONU - depois de duas viagens em abril e agosto - desde que a invasão russa começou em 24 de fevereiro de 2022.

