BRASIL Secretário de Itumbiara, em Goiás, atira contra os filhos e mata o mais velho Filho mais novo permanece internado em estado grave

O secretário de governo da prefeitura de Itumbiara, no sul de Goiás, Thales Machado, morreu nesta quinta-feira, 12. Ele atirou contra os dois filhos e, em seguida, tirou a própria vida

O filho mais velho, de 12 anos, não resistiu aos ferimentos e faleceu no Hospital Municipal Modesto de Carvalho (HMMC). Já o filho mais novo permanece internado em estado grave no Hospital Estadual da cidade.

A Polícia Civil de Goiás instaurou inquérito policial para apurar os fatos ocorridos na madrugada desta quinta. "A investigação é conduzida pelo Grupo de Investigação de Homicídios de Itumbiara (GIH), que já adotou as providências iniciais cabíveis", disse.

De acordo com a Polícia Civil do Estado, o caso é tratado como homicídio consumado e homicídio tentado, seguidos de autoextermínio. A corporação afirma que não há evidências de participação de terceiros no crime.

O GIH acompanhou os trabalhos da perícia técnico-científica até a remoção do corpo e segue em campo com levantamentos, oitivas e requisições periciais, preservando o sigilo do inquérito e respeitando a dor dos familiares.

Nas redes sociais, horas antes do episódio, Machado havia feito uma publicação declarando amor pelos filhos. "Que Deus abençoe sempre meus filhos. Papai ama muito", escreveu na legenda de um vídeo.



