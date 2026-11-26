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INOVAÇÃO Secti-PE realiza nova edição da feira Ciência Jovem em Caruaru, no Agreste de Pernambuco Projetos científicos desenvolvidos por estudantes da educação básica serão apresentados de 1º a 3 de dezembro

Uma feira de projetos científicos desenvolvidos por estudantes de diferentes regiões do Brasil será realizada, pela primeira vez, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco, de 1º a 3 de dezembro. Intitulado Ciência Jovem, o evento gratuito é promovido pelo governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti-PE) e do Espaço Ciência, e chega à 32ª edição.

Para a secretária de Ciência, Tecnologia e Inovação, Mauricélia Vidal Montenegro, a realização da feira em Caruaru representa um avanço na democratização do conhecimento. “Levar a Ciência Jovem ao interior é reafirmar que a ciência precisa chegar a todos os territórios. Queremos criar oportunidades para que nossos estudantes desenvolvam seu potencial e se reconheçam como protagonistas da produção científica”, diz.

Durante os três dias, os visitantes poderão conhecer experiências, pesquisas e soluções desenvolvidas por estudantes da educação básica de todo o Brasil, em um ambiente de troca de conhecimentos, criatividade e incentivo à investigação científica.

O diretor de Difusão Científica da Secti-PE, Wylliams Santos, ressalta o papel da feira na aproximação da ciência com a sociedade. “A Ciência Jovem mostra que a ciência também nasce nas escolas, da curiosidade e das perguntas dos estudantes. Nosso convite é para que a população venha conhecer esses projetos, trocar experiências e se inspirar com as descobertas dos jovens”, afirma.

Na terça-feira (1º), a exposição será realizada das 15h às 18h; na quarta-feira (2), de 8h às 12h e das 14h às 17h; por fim, na quinta-feira (3), das 8h às 12h. A visitação é gratuita e aberta a escolas, professores, estudantes, famílias e demais interessados.

*Com informações da assessoria de imprensa

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