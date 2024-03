A- A+

INUSITADO Sede do Ministério da Saúde do Uruguai é fechada após invasão de morcegos Apesar de transmitir várias doenças, animais são protegidos por lei no país; pasta instou que funcionários fizessem trabalho remoto e explicou que 'nenhum colônia' foi detectada no interior do prédio

O Ministério da Saúde Pública (MSP) do Uruguai fechou sua sede em Montevidéu nesta segunda-feira (18) após descobrir a presença de morcegos, uma espécie protegida com importantes funções de controle de pragas, mas que transmite várias doenças zoonóticas. A pasta ordenou o trabalho remoto para todos os seus funcionários, enquanto procura remover esses mamíferos, que por lei não podem ser exterminados.

"Essa situação provavelmente é consequência do desmantelamento de uma colônia de morcegos nas proximidades do prédio, com a consequente fuga dos espécimes. Nenhuma colônia de morcegos foi detectada empoleirada no prédio da MSP", explicou o ministério em um comunicado.

Vídeos de morcegos voando pelos corredores do prédio do MSP estavam circulando nas redes sociais nesta segunda-feira, com alusões a cenas de filmes ou histórias em quadrinhos do Batman. Em um deles, é possível ver um corredor vazio e escuro, com apenas uma lâmpada acesa ao final, e pequenos pontos pretos cortando a tela. Também é possível escutar os barulhos feitos por esses animais.

Em entrevista ao Channel 4, o biólogo Germán Botto, especialista em morcegos, explicou que as fortes chuvas dos últimos dias podem ter inundado os abrigos das colônias de morcegos, forçando-os a procurar novos abrigos. Ele também destacou que muitas espécies migratórias iniciam suas rotas nessa época do ano.

Há um ano, em resposta à descoberta de um morcego infectado com o vírus da raiva no centro de Montevidéu, o MSP lembrou que os morcegos fazem parte da fauna urbana nativa e pediu respeito a eles. No entanto, pediu ao público que não os manuseie com as mãos desprotegidas e que mantenha os animais de estimação imunizados contra a raiva.

