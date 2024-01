A- A+

PERNAMBUCO SEDH firma parceria com Hospital da Restauração para assistência a familiares vítimas de violência Órgão também está com projeto com o IML na criação de um protocolo que gera mais agilidade nos atendimentos

A Secretaria Executiva de Direitos Humanos (SEDH) está com duas parcerias estratégicas para aprimorar os serviços do Centro Estadual de Apoio às Vítimas de Violência (CEAV), programa dedicado à assistência jurídica, psicológica e social aos familiares de vítimas de Mortes Violentas Intencionais (MVI).

A primeira parceria de 2024 é a construção de um protocolo inédito com o Hospital da Restauração, para agilizar o recebimento de casos pelo CEAV e melhorar o atendimento aos familiares, público-alvo do programa. O setor de Serviço Social da unidade hospitalar passa a ser, também, uma fonte de dados, que antes limitava-se apenas ao Instituto de Medicina Legal (IML), garantindo assim uma alimentação de informações mais eficiente.

Outra novidade é a construção de um protocolo com IML para a digitalização dos processos, proporcionando mais agilidade nos atendimentos, possibilitando uma troca ágil e precisa de informações entre as instituições.

"Essas parcerias refletem o comprometimento do CEAV e da SEDH em fortalecer a assistência às vítimas de violência, proporcionando um suporte mais rápido, eficiente e abrangente aos que buscam amparo em momentos difíceis. A iniciativa reforça o papel do CEAV como um instrumento essencial na promoção dos direitos humanos e no apoio às vítimas de violência em Pernambuco", afirma o secretário Jayme Asfora.

Como meta para 2024, a SEDH planeja criar um sistema que conecte os dados das nove unidades regionais de polícia científica em Pernambuco, permitindo uma atuação mais abrangente em todo o estado.



