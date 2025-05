A- A+

EDUCAÇÃO Programa PE Acessível: SEE entrega vans nesta sexta (30); mais de 270 estudantes serão beneficiados Veículos irão beneficiar estudantes atendidos pelos Centros de Atendimento Educacional Especializado do estado

A Secretaria de Educação de Pernambuco (SEE) irá entregar, nesta sexta-feira (30), oito vans acessíveis para os Centros de Atendimento Educacional Especializado (CAEEs) do estado.

Os veículos serão destinados a cada uma das unidades do CAEE, localizados no Recife, Caruaru, Garanhuns, Limoeiro, Arcoverde e ao Centro de Atendimento Educacional Inclusivo Ulisses Pernambucano (Ceiup), na capital, beneficiando mais de 270 estudantes da educação inclusiva.

A iniciativa integra o Programa PE Acessível, lançado em 2025 pelo Governo de Pernambuco, que atua na ampliação dos direitos da população com deficiência do estado.

Ao todo, 34 vans serão distribuídas para os CAEEs, o Ceiup e as 16 Gerências Regionais de Educação (GREs), beneficiando mais de 3.800 estudantes da rede estadual, que irão garantir o deslocamento seguro das suas residências para escolas e centros de atendimento.

Com investimento avaliado em R$ 10,5 milhões, as vans são equipadas com rampa para usuários de cadeira de rodas, travas, janelas elétricas e ar-condicionado.

Novas vans terão rampa para acesso de estudantes cadeirantes | Foto: Josimar Oliveira/SEE

Cada CAEE do interior pernambucano irá receber um veículo, enquanto o do Recife contará com três novas vans, que serão compartilhadas com outros centros que funciona no espaço - o Centro de Apoio ao Surdo (CAS) e o Centro de Apoio Pedagógico para atendimento às pessoas com deficiência visual (CAP). O Ceiup também receberá uma van.

“A acessibilidade no transporte é um elemento fundamental para garantir o direito à educação dos estudantes da educação especial inclusiva. O deslocamento seguro e adequado é essencial para assegurar o acesso, a permanência e equidade do público-alvo que frequenta os CAEEs, promovendo melhores condições de aprendizagem e desenvolvimento”, avalia Ana Lúcia Barbosa, secretária executiva de Desenvolvimento da Educação de Pernambuco.

