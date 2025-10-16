A- A+

Homenagens SEE homenageia profissionais trans em evento sobre educação e diversidade Primeiro Encontro de Saberes Trans reconhece o papel de educadores e personalidades na construção de uma escola mais inclusiva

A Secretaria Estadual de Educação (SEE) realiza, nesta sexta-feira (17), o 1º Encontro de Saberes Trans da Rede Estadual de Pernambuco, na sede da SEE, no bairro da Várzea, Zona Oeste do Recife. O evento homenageará 10 profissionais trans que se destacam em suas comunidades escolares e oito personalidades da sociedade civil que contribuem com o fortalecimento da educação no Estado.

Reconhecimento dos saberes trans

A iniciativa visa valorizar a presença e a contribuição de pessoas trans na construção de práticas pedagógicas mais democráticas.

“A ação tem por objetivo reconhecer a importância dos saberes trans na construção de um projeto político pedagógico mais democrático, fundamentado na perspectiva dos direitos humanos e da promoção à cidadania”, explica Dayanna Louise, professora trans da Rede Estadual e chefe da Unidade de Educação para as Relações de Gênero e Sexualidades (Unergs) da SEE.

Homenagens e programação

Os homenageados representam as Gerências Regionais de Educação (GREs) Recife Norte, Metropolitana Sul, Metropolitana Norte, Vale do Capibaribe, Agreste Centro Norte, Mata Sul e Sertão do Araripe. O encontro também terá apresentações culturais, saudação de movimentos sociais e diálogo com a equipe da SEE responsável por políticas de promoção dos Direitos LGBTQIA+.

SERVIÇO

1º Encontro de Saberes Trans da Rede Estadual de Pernambuco

Local: Auditório da SEE - Av. Afonso Olindense, 1513, Várzea, Recife

Horário: 11h

Com informações da assessoria

