A- A+

Formação Musical SEE oferta 140 vagas para curso de formação básica em música na ETE de Criatividade Musical As inscrições devem ser feitas até a próxima sexta-feira (21)

A Secretaria de Educação e Esportes de Pernambuco (SEE) está ofertando 140 vagas para o “Curso de Formação Básica em Música - Instrumento e Canto” da Escola Técnica Estadual (ETE) de Criatividade Musical, localizada no Centro do Recife. Os interessados devem se inscrever do formulário eletrônico (clicando aqui) até a próxima sexta-feira (21).

As vagas estão distribuídas em 23 opções de cursos, como Bateria, Violino, Saxofone, Clarinete, Tuba, Piano e Violão, com turmas nos turnos da manhã, tarde e noite. Cada candidato deverá escolher apenas uma opção sob risco de eliminação do processo seletivo.

Dentre as vagas ofertadas, 80% são destinadas a estudantes que cursaram ou estão cursando integralmente o ensino médio ou as séries finais do ensino fundamental em escolas públicas. Deste percentual, 50% das vagas deverão ser ocupadas prioritariamente por estudantes oriundos de famílias com renda bruta igual ou inferior a 1,5 salário mínimo per capita.

O processo seletivo será realizado em etapa única, constituída do preenchimento do formulário socioeducacional de caráter eliminatório e classificatório. Os candidatos aprovados serão classificados por ordem decrescente de acordo com o dia, hora, minuto e segundo da confirmação de envio do formulário de inscrição corretamente preenchido.

O resultado definitivo da primeira classificação será divulgado no dia 26 de julho pelo site da ETE. O início das aulas está previsto para o dia 31 de julho.

Confira AQUI o edital de seleção

CRONOGRAMA

Período de inscrição: 19/07 a 21/07/2023

Divulgação da Lista dos(as) Aprovados(as) por Instrumento Musical e Canto por turnos: 24/07/2023

Recurso da Lista dos(as) Aprovados(as) por Instrumento Musical e Canto por turnos: 25/07/2023

Resultado Definitivo da 1ª classificação: 26/07/2023

Período de matrícula da 1ª classificação: 26/07 a 28/07/2023

Resultado da 2ª classificação: 31/07/2023

Período de matrícula da 2ª classificação: 31/07 a 04/08/2023

Início das aulas: 31/07/2023

Veja também

MUNDO Prigojin pode ter sido visto pela primeira vez desde motim fracasso do grupo Wagner, diz CNN