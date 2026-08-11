A- A+

OLINDA Idoso que viralizou vendendo pudins para pagar exames agradece ajuda e revela paixão pela fotografia Aos 85 anos, idoso agradeceu as doações após mobilização nas redes sociais e contou sua história de vida

Leia também

• Idoso vende pudins em praia para pagar exames: "Precisava e não tinha dinheiro"

• Saúde sufocada: a saga do idoso por um atendimento digno

Após viralizar em vídeo em que aparece vendendo pudins na praia para custear seus exames, Vital Maria da Costa gerou comoção e mobilizou uma grande corrente de apoio. O senhor de 85 anos demonstrou profunda gratidão pelo momento de solidariedade e revelou suas raízes na fotografia e culinária.

"Neste momento, quero fazer algo do fundo do meu coração. Quero agradecer a todos que estão me ajudando no pix, é uma satisfação enorme. Melhor que ser ajudado, é ajudar. Deus ajuda aquele que ajuda o outro. Muito obrigado, pois é uma necessidade médica que agora será atendida graças a todos vocês", afirmou o idoso.

"Agradeço as mensagens também, pois realmente é difícil a realidade do meu trabalho, muitas vezes estou lá com a cabeça doendo, mas estou satisfeito, pois é meu prazer, tenho alegria em trabalhar. Deus abençoe a todos", agradeceu Seu Vital.

Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Passado como fotógrafo

Outro grande prazer de Seu Vital é o trabalho com fotografia, ofício pelo qual é apaixonado e que exerce desde a adolescência. Tudo começou no colégio onde estudava, em Nazaré da Mata, municípío da Zona da Mata Norte de Pernambuco.

"As pessoas da cidade descobriram que eu fotograva os alunos, pois não havia nenhum profissional por lá. Então, quando as pessoas precisavam de registros para aniversários ou outra ocasião, iam até o diretor e pediam que me liberassem. Eu tinha 15 anos na época. Com o passar do tempo me tornei fotógrafo profissional e realizava todo tipo de evento, festas de aniversário, casamentos e até momentos religiosos", revelou.

Graças à experiência que adquiriu na fotografia trabalhando em eventos, Vital decidiu repassar o conhecimento para outras pessoas de forma voluntária.

"Montei um laboratório colorido, pois anteriormente só existia preto e branco. Comecei a estudar mais e, após melhorar ainda mais meu laboratório, comecei a ensinar pessoas a fotografar. Tudo o que eu aprendi, tive que pagar fazendo cursos, mas dei o conhecimento de graça", disse.

Ele conta que, em 1983, foi para Alagoinhas, interior da Bahia, onde que ficou até 2002. "Por lá, exerci a profissão, fotografei toda a cidade e todos me conheciam, até que voltei para Pernambuco e fiquei por aqui", finalizou.

Receita de vó

Além da fotografia, o idoso se aventurou na área gastronômica durante sua vida em Pernambuco. A aptidão surgiu na infância, quando foi ensinado pela avó a executar diversas receitas, prática que reverberou na vida adulta.

Ele contou que já foi dono de pastelaria, fez bolos e até fabricou seu próprio sorvete para vender nas praias de Boa Viagem. Os dotes culinários sempre serviram como fonte de renda, assim como os pudins, que o ajudaram a se tornar conhecido.

Sem respostas

Devido a complicações de saúde, o vendedor de pudins informou que se viu sem alternativas devido às dificuldades enfrentadas para marcar uma consulta na rede pública de saúde.

"Eles trabalham de uma forma que precisam manter o controle, então entram em contato para dizer qual o local onde vou fazer o exame. Mas, em algumas ocasiões, não chega nada no meu telefone, assim eu prefiro fazer particular, pois é mais rápido. Os médicos pedem urgência, e pelo SUS eu acabo voltando ao médico sem o exame na mão."

Como ajudar?



A chave Pix de Vital Maria da Costa é 052.535.274-00. Por lá, é possível comprar o pudim virtualmente e ajudá-lo.

Veja também