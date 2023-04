A- A+

Recife Segue em estado de saúde grave a mulher de 38 anos atropelada por ônibus no TI Joana Bezerra Acidente aconteceu por volta das 6h30, no momento em que a vítima, que não teve o nome divulgado, teria entrado no terminal pela via de saída dos ônibus

A mulher de 38 anos que foi atropelada por um ônibus no Terminal Integrado de Joana Bezerra, na Zona Sul do Recife, na manhã da terça-feira (25), segue internada em estado grave.



De acordo com o Hospital da Restauração (HR), na área central da cidade, onde a vítima está internada, a mulher deu entrada com fraturas no tórax e nos braços.



Ela passou por cirurgia ainda na terça e voltou ao bloco cirúrgico na manhã desta quarta-feira (26). O quadro de saúde é considerado grave.

Segundo testemunhas, o acidente aconteceu por volta das 6h30, no momento em que a vítima, que não teve o nome divulgado, teria entrado no terminal pela via de saída dos ônibus.

Acidente aconteceu na saída dos ônibus. Foto: Melissa Fernandes / Folha de Pernambuco

A mulher foi atingida por um coletivo da linha TI Joana Bezerra/Boa Viagem. Diante dos ferimentos, ela foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o HR, onde deu entrada na Unidade de Trauma.

Veja também

Crime PF deflagra operação contra extração e comércio ilegal de diamantes