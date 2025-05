A- A+

EUA Seguidor de Trump, Louis Prevost promete 'maneirar' após irmão ser papa O Prevost mais velho, de 73 anos, retirou perfil no Facebook do modo público após postagens antigas repercutirem negativamente

É comum encontrar o irmão mais velho do sucessor de São Pedro no restaurante Twisted Fork ("Garfo Torto", em tradução livre) em Port Charlotte, na Flórida, onde, nas quintas-feiras de música ao vivo, ele costuma dançar em grupo com os demais frequentadores do estabelecimento. Seu toque de celular toca os riffs de abertura de "Immigrant Song", de Led Zeppelin.



Ele sofreu danos de US$ 20 mil no telhado devido ao furacão Ian. E, até recentemente, qualquer um podia ler suas postagens no Facebook, que incluíam insultos vulgares contra a ex-presidente da Câmara dos EUA, Nancy Pelosi, e seu marido, além de uma declaração de que os apoiadores de Joe Biden sofriam de "doença mental".

Quase uma semana depois de Robert Francis Prevost, nascido em Chicago, tornar-se o Papa Leão XIV, o mundo ainda está se adaptando ao fato de que ele tem uma família americana que pratica atos tipicamente americanos. Os Borgia, apesar de todos os seus muitos pecados, nunca postaram memes grosseiros ou picantes nas redes sociais. E, de fato, para Louis Prevost, de 73 anos, foram as postagens no Facebook, que ele compartilhou on-line antes de seu irmão ser eleito Papa, que lhe renderam mais atenção nos últimos dias.

Na terça-feira, as postagens não estavam mais disponíveis para visualização pública. Entre outras coisas, ele republicou um vídeo antigo de Pelosi, no qual o autor da postagem original se referia a ela com um termo sexista vulgar. A postagem original também insinuava que o marido dela, Paul, era gay, ecoando uma campanha de desinformação que se espalhou entre a direita depois que ele foi brutalmente atacado por um homem que invadiu sua casa em outubro de 2022. O New York Post chamou a postagem de "horrível" e "nojenta".

Outra postagem escrita por Prevost, de acordo com o The Daily Beast, dizia às pessoas para "manterem [sua] pólvora seca", porque há uma "guerra aqui mesmo em casa, uma guerra por nossas ruas e bairros".

Na segunda-feira, Prevost foi convidado do programa "Piers Morgan Uncensored", onde Morgan leu algumas das postagens para ele. "É um assunto bastante animado para um sujeito que agora é o irmão mais velho do papa", disse o apresentador.

— Bem, eu postei, e não teria postado se não acreditasse — disse Louis, acrescentando que "provavelmente diminuiria o tom" agora que seu irmão era o Pontífice da Igreja Católica.

O Prevost mais velho, que se descreveu para Morgan como um "tipo MAGA" (Make America Great Again, movimento político de seguidores de Donald Trump), disse que o novo Papa era "muito mais liberal" do que ele — embora, quando questionado, tenha dito que não necessariamente chamaria seu irmão de "consciente". Ele disse esperar que Leão XIV mantivesse as coisas "no meio termo".

Durante uma entrevista para o New York Times em sua casa na Flórida na sexta-feira, Prevost foi fotografado de camiseta e shorts, sentado serenamente em uma cadeira de jardim. Ele lembrou como seu irmão mais novo era um pacificador que preferia brincar de padre enquanto outras crianças fingiam ser cowboys ou ladrões de banco.

Ele também falou sobre sua própria predileção por dança em grupo no Twisted Fork. A conversa deixou evidentes as diferenças entre as visões de mundo do novo Papa e de seu irmão na Flórida.

Enquanto o primeiro pediu o fim dos combates em Gaza em seu primeiro discurso de domingo, o irmão mais velho disse que, após os ataques de 7 de outubro de 2023 contra israelenses por membros do Hamas, "teria arrasado Gaza e transformado em um estacionamento".

Em sua entrevista com Morgan, Louis Prevost disse que "se afastou de muitas mídias" desde que foi criticado por suas postagens on-line e estava ansioso para conversar com o Pontífice sobre elas e descobrir se ele havia sofrido alguma reação negativa.

— Mas ele sabe que eu sou quem eu sou — disse Louis Prevost sobre o irmão mais novo. — Ele está bem ciente das minhas posições. Sabe que provavelmente não vou mudar, e acho que não vou, a não ser para, como você disse, baixar o tom.

