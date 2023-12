A- A+

NATAL Seguindo tradição, Imip é palco de emocionante Cantata de Natal; espetáculo completa nove edições Espetáculo conta com participação do Coro Sinfônico da Faculdade do Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil (STBNB)

Seguindo a tradição, o Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (Imip), uma referência no tratamentos do câncer infantil no Brasil, recebeu uma emocionante Cantata de Natal na noite desta segunda-feira (18). Essa é a nona edição do evento.

O espetáculo, que foi gratuito e aberto ao público, une música e teatro e foi apresentado, ao todo, por 30 crianças e adultos.

Na programação, ainda teve a participação do Coro Sinfônico da Faculdade do Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil (STBNB), regido pela maestrina Hadassa Rossiter.

Presidente do Imip, Silvia Rissin citou que, apesar de quase três décadas na função, cada data passada no calendário traz consigo um recomeço, impulsionado pela melhora clínica dos pacientes.

"Para mim, é um orgulho muito grande e uma honra estar à frente dessa instituição. Estou aqui há 28 anos e a cada dia é um recomeço. Ver o resultado desse trabalho, através da recuperação das pessoas, é notar quando a esperança é transformada em realidade", contou.

Silvia Rissin, presidente do Imip há quase três décadas | Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

Apontando a Cantata de Natal deste ano como um exemplo, a presidente mencionou a inserção de atividades lúdicas nos tratamentos dos pacientes como responsável por auxiliar na parte psicólogica.

"A cultura, a diversão e o lúdico são muito importantes para os pacientes, porque eles já estão fora do seu ambiente domiciliar, sofrendo no hospital. Esse é um momento dele abstrair tudo e se integrar", pontuou.

Internada no Imip após passar por uma cirurgia de transplante de rins, Maria Campos, de 47 anos, assistiu ao espetáculo bastante emocionada. Ela elogiou o acompanhamento que vem recebendo dos médicos.

Maria Campos se emociona ao assistir ao espetáculo nesta noite | Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

“Eu achei muito bom e especial. Gostei bastante. Foi a primeira vez que eu assisti. Aqui é um lugar de esperança. Os médicos são muito bons e aqui é tudo muito maravilhoso”, afirmou.

Nessa reta final do ano, o sentimento escolhido por ela foi o da gratidão, ao rememorar o caminho de espera até a cirurgia poder acontecer.

“Deus me deu uma coisa muito boa, que foi o meu transplante. Eu estou muito feliz, tenho só a agradecer, porque eu estava esperando o transplante há muito tempo”, comemorou.

José Bezerra, de 59 anos, é morador do bairro dos Coelhos e vizinho do Imip, onde faz hemodiálise há sete anos. Apesar da rotina e da proximidade geográfica, essa foi a primeira vez em que assistiu a apresentação. E já aguarda ansioso pelas próximas.

“Eu moro aqui mesmo nos Coelhos e faço hemodiálise no Imip há sete anos, mas não me internei aqui. Gostei bastante e com certeza vou vir nas próximas”, afirmou.

José Bezerra, de 59 anos, assiste pela primeira vez a Cantata de Natal do Imip, onde faz hemodiálise há sete anos | Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

