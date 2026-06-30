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Recife

Segunda edição do Caatinga Climate Week tem início no Cais do Sertão nesta quarta-feira (1º)

Programação conta com uma expedição pelo bioma da Caatinga, no Agreste de Pernambuco

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Cais do Sertão, no Bairro do Recife, recebe o Caatinga Climate Week a partir desta quarta-feira (1°)Cais do Sertão, no Bairro do Recife, recebe o Caatinga Climate Week a partir desta quarta-feira (1°) - Foto: Raul Cavalcanti/Cais do Sertão

O Centro Sabiá e o Instituto Socioambiental (ISA) realizam a segunda edição do Caatinga Climate Week, que começa nesta quarta-feira (1°), no Centro Cultural Cais do Sertão, no Bairro do Recife, área central da capital, com painéis e diálogos durante todo o dia.

A programação ocorre ao longo de três dias, com uma expedição pela Caatinga, único bioma exclusivamente brasileiro, que irá visitar experiências de adaptação frente às mudanças climáticas em diversos territórios do Agreste de Pernambuco.

Até a sexta-feira (3), o evento tem o objetivo de amplificar as vozes de quem já constrói soluções concretas a partir dos territórios, conectando saberes tradicionais, ciência, inovação social e justiça climática.

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Com o tema "A Caatinga falando para o mundo", os interessados em comparecer ao Caatinga Climate Week podem conferir a programação através do link.

A iniciativa levará à oportunidade de ouvir lideranças indígenas e quilombolas, agricultores familiares, representantes de movimentos sociais, articuladores da agenda socioambiental e gestores públicos em uma programação imersiva.

Serviço 
Caatinga Climate Week 2026
Abertura: quarta-feira (1° de julho, a partir das 10h30)
Local: Centro Cultural Cais do Sertão (Armazém 10, Av. Alfredo Lisboa, s/n - Recife, PE)
Expedição: 2 e 3 de junho de 2026
Local: Agreste de Pernambuco no bioma da Caatinga - Semiárido Brasileiro

Confira o programação completa

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