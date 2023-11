A- A+

enem 2023 Segunda etapa do Enem terá reforço na frota de ônibus e gratuidade para estudantes da rede pública No domingo (12), o reforço será de 138 ônibus, que farão 1.199 viagens a mais ao longo do dia

Assim como ocorreu no primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) -, o Grande Recife Consórcio de Transporte também reforçará a frota de 28 linhas que operam na Região Metropolitana do Recife (RMR) neste domingo (12), quando acontecerá a segunda fase do exame.



O reforço será de 138 ônibus, que farão 1.199 viagens a mais ao longo do dia. Na data, estudantes da rede estadual de ensino de Pernambuco terão gratuidade no transporte público para deslocamento aos locais de prova, mediante apresentação do Vem Passe Livre.

O cartão já garante gratuidade aos estudantes da rede de segunda a sexta-feira e será expandido neste domingo, não havendo nenhuma cobrança de tarifa para os que vão fazer o Enem. O benefício também foi ofertado no último domingo (5), quando ocorreram as primeiras provas do exame.

Confira as linhas que terão acréscimo na frota:

061 – Piedade

346 – TI Tip (Conde Boa Vista)

440 - Cdu / Caxangá/ Boa Viagem

860 - TI Xambá (Príncipe)

1967 - TI Igarassu (Dantas Barreto)

1974 - Jardim Atlântico

1977 - TI Pelópidas (Conde Boa Vista)

1983 - TI Rio Doce (Princesa Isabel)

1986 - TI Rio Doce / TI PE-15

1987 - TI Rio Doce (Príncipe)

1992 - Pau Amarelo

1994 - Conjunto Beira Mar

1993 - Conjunto Praia do Janga

521 - Alto Santa Isabel (Cde. Boa Vista)

522 - Dois Irmãos (Rui Barbosa e Príncipe)

624 - Brejo (Cde. Boa Vista)

630 - Vasco da Gama / Derby

631 - Nova Descoberta (Cabugá)

202 - TI Barro / TI Macaxeira (Várzea)

640 - Guabiraba / Derby (Joana Bezerra)

2431 - TI CDU/TI Caxangá (UFPE)

2466 - Vera Cruz / TI Camaragibe

2490 - TI Camaragibe / TI Macaxeira

2920 - TI Rio Doce / TI CDU

164 - Marcos Freire / TI Cajueiro Seco

168 - TI Tancredo Neves (Cde. B. Vista)

198 - Ipojuca / TI Cabo



As provas do Enem deste domingo (12) terão duração de 5 horas. Os portões dos locais de prova serão abertos às 11h30 e fechados, pontualmente, às 13h.



Na ocasião, os estudantes terão que responder questões de ciências da natureza e suas tecnologias (química, física e biologia), e matemática e suas tecnologias (matemática).

