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Infraestrutura Segunda etapa do Parque da Tamarineira é inaugurada com novo acesso pela Avenida Norte Espaço possui 86% de solo natural e terá equipamentos que estimulam o contato com o meio ambiente

A segunda etapa do Parque da Tamarineira, na Zona Norte da capital pernambucana, foi inaugurada pela Prefeitura do Recife na manhã desta quinta-feira (26).

Com uma nova entrada pela Avenida Norte, o espaço possui 86% de solo natural e área de 40,1 mil m², quase o dobro do que já vem sendo usado pelos moradores da cidade.

Por estar quase todo dentro do Setor de Conservação Ambiental (SCA), área de proteção mais rigorosa, a segunda etapa do parque prioriza espécies nativas da Mata Atlântica. Pela lei, o SCA precisa ter no mínimo 80% de solo natural.



O serviço deu continuidade às obras de execução e complementou a infraestrutura urbanística e paisagística do parque, tendo um investimento total de R$ 16.465.295.

A doméstica Genilza Gomes, que foi ao local com a sobrinha, Luana, de 15 anos, aprovou a nova área do Parque da Tamarineira.

"A gente está gostando do parque até agora. Está bem agradável e confortável, com muito espaço para brincar e descansar, então está sendo ótimo", contou.

Genilza Gomes | Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

Com arborização e paisagismo, o ambiente tem equipamentos e brinquedos que estimulam o contato dos usuários com a natureza.

"A gente tentou fazer o mínimo possível de intervenções construídas para poder garantir um ambiente natural no coração da cidade", disse o prefeito do Recife, João Campos.

Além disso, a área conhecida como Matinha conta com o acesso ao playground, pista de cooper naturalizada, implantação de postes, paisagismo, passeios, instalação de gradil, fechamento de muro e reservatórios.

Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

Um dos grandes elementos estruturadores da segunda etapa foi um passeio para pedestres e ciclistas, eixo que conecta as avenidas Rosa e Silva e Norte, permitindo a travessia por dentro do equipamento.



Também foi instalado um playground com brinquedos de madeira. Seguindo o passeio de pedestres, o visitante poderá encontrar três grandes decks redondos de madeira com plataformas de diferentes alturas, que servirão para múltiplos usos, como encontros, descanso e piqueniques.

De acordo com a Prefeitura do Recife, foram construídos dois reservatórios com dispositivos de coleta para o encaminhamento adequado das águas pluviais para melhorar a drenagem da área.

"Tem um sistema de drenagem muito grande que vai até a Avenida Norte para garantir a drenagem dessa área. O meu sentimento é que a gente tá entregando um grande patrimônio na cidade", falou João Campos.

O vice-prefeito e secretário de infraestrutura do Recife, Victor Marques, explicou que a construção do parque foi pensada para evitar problemas em dias chuvosos, por exemplo.



"A gente fez uma drenagem robusta o suficiente para evitar grandes incidentes de alagamento, principalmente no entorno, mas o próprio parque absorve porque é solo natural", pontua.

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