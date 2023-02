A- A+

Chuvas Segunda-feira começa com chuva, pontos de alagamento e transtorno no Recife e Região Metropolitana Chuvas foram causadas pela ação de um Distúrbio Ondulatório de Leste (DOL), segundo a Apac

Entre a noite de domingo (5) e a madrugada e início da manhã desta segunda-feira (6), um temporal atingiu o Recife, a Região Metropolitana do Recife e a Zona da Mata de Pernambuco. As fortes chuvas foram antecipadas por alerta hidrometeorológico da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac).

Segundo a agência, as chuvas foram causadas pela ação de um Distúrbio Ondulatório de Leste (DOL), que teve início na Mata Sul e depois se deslocou para a Mata Norte e a Região Metropolitana.

O temporal foi acompanhado de relâmpagos e trovões, além de relatos de pontos de alagamento no Recife e Região Metropolitana.

De acordo com a Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano (CTTU), às 5h48, havia os seguintes trechos com acúmulo de água no Recife:

- Av. Lins Petit

- Av. Mascarenhas de Moraes, sentido subúrbio

- Av. Visconde de Albuquerque

- Estrada dos Remédios

- Av. Agamenon Magalhães, próximo ao TRE

- Estrada dos Remédios;

- Av. Dois Rios;

- Av. Abdias de Carvalho, em frente à Engefrio;

- Rua Dom Bosco;

- Rua Cosme Viana.

Segundo os dados de monitoramento em tempo real das chuvas da Apac, o bairro de Muribeca, em Jaboatão dos Guararapes, na RMR, foi o local do Estado onde mais choveu: 57,46 mm, nas últimas 24 horas. Em Tabajara, Olinda, também na RMR, o índice foi de 50,63 mm.

No Recife, os bairros com maiores acumulados de chuva são Santo Amaro e Areias, com 42,60 mm, cada.

Onde mais choveu nas últimas 24 horas

Muribeca (Jaboatão dos Guararapes): 57,46 mm

Tabajara (Olinda): 50,63 mm

Lajedo: 46,60 mm

Cruz de Rebouças (Igarassu): 46,21 mm

Vila Torres Galvão (Paulista): 44,58 mm

Santo Amaro (Recife): 42,60 mm

Areias (Recife): 42,60 mm

Jardim Fragoso (Olinda): 40,98 mm

Ponta de Pedra (Goiana): 40,20 mm

Porto do Recife: 38,00 mm

*atualizado às 6h35



