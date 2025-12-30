A- A+

ANO NOVO Segunda noite do Réveillon da Gente 2026 reúne multidão em Candeias O evento contou com shows únicos, muita tranquilidade e uma estrutura completa

A Praia de Candeias, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife, foi tomada por música, alegria e muita emoção durante a segunda noite de shows do Réveillon da Gente 2026, que aconteceu na segunda-feira (29).

O evento, realizado pela prefeitura em parceria com o Governo de Pernambuco, por meio do projeto Pernambuco Meu País, reuniu milhares de pessoas.

Além da estrutura para as apresentações, o espaço contou com posto médico de saúde, posto da Assistência Social, duas ambulâncias UTI, Guarda Civil Municipal, Polícia Militar, feirinha de alimentação, camarote da acessibilidade e ações de coleta seletiva.

A abertura da noite ficou por conta do talento local do sanfoneiro Geo e seus Manos. Geo Monteiro destacou a importância de abrir a programação.

“É emocionante demais. A gente está aqui marcando presença na nossa cidade, sendo reconhecido pelo público e pelo gestor. Não tem coisa melhor. Jaboatão é nossa terra, e abrir essa noite de Réveillon foi especial demais”, afirmou.

Outra atração bem aguardada foi a banda Kitara que embalou a multidão com seus grandes sucessos, levando o público a cantar em coro músicas como “Mentes Tão Bem” | Foto: Edilson Júnior/Divulgação

O vocalista Rodrigo Mell, da banda Kitara, celebrou o momento vivido no palco de Candeias.

“A gente aproveitou para registrar tudo em um audiovisual, sem cortes, para guardar essa energia linda da galera”, contou. Ele também adiantou que a banda vive uma nova fase e prepara um projeto especial para celebrar os 20 anos da Kitara em 2026.

O ponto alto da noite foi a aguardada apresentação de Joelma, que levou o público ao delírio com sua energia contagiante. Antes do show, a cantora falou da emoção de retornar a Jaboatão.

“Faz muito tempo que eu não vinha à cidade. Subir nesse palco de Réveillon pela primeira vez e encontrar essa multidão não tem dinheiro que pague. Já ganhei o ano com isso”, declarou.

Joelma ainda deixou uma mensagem especial ao público e fãs: “Desejo muita saúde, amor e paz. São coisas que a gente não compra, vêm do alto, e são especiais demais”.

O prefeito Mano Medeiros, acompanhado da primeira-dama Andréa Medeiros, chegou ao polo por volta das 22h e fez questão de cumprimentar o público no front do palco, no back, no camarote da acessibilidade e também quem acompanhava os shows diretamente da areia.

Convidado por Joelma, o gestor subiu ao palco para agradecer a participação dela no Réveillon da cidade.

“A vinda de Joelma era um desejo antigo da população do Jaboatão, que cobrava isso há cerca de três anos. Hoje conseguimos realizar esse sonho e entregar um Réveillon organizado, seguro e feito com muito carinho para as pessoas”, afirmou o gestor.

No Camarote da Acessibilidade, histórias de emoção reforçaram o cuidado com a inclusão. A brasileira naturalizada alemã Fátima Zulch acompanhou o show ao lado da filha atípica, Roberta Zulch, de 44 anos, e do marido, Wolfram Zulch, em sua primeira experiência no espaço.

“Foi tudo perfeito. A estrutura, o cuidado e a atenção fizeram toda a diferença para a gente viver esse momento em família”, contou.

Maria das Graças, moradora de Candeias, elogiou a organização da festa. Já Jefferson Tenório, que veio de Maceió especialmente para assistir ao show de Joelma, disse que valeu cada quilômetro percorrido: “Foi uma noite incrível, tudo muito tranquilo”.

Na noite desta terça-feira (30), também haverá shows no polo do Jaboatão Centro com atrações locais e nacionais para os moradores se divertirem mais perto de casa.

Veja também