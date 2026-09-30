A- A+

Décimo Terceiro Salário Segunda parcela do décimo terceiro será adiantada neste ano Primeira parcela tem previsão de ser paga em 30 de novembro, enquanto a segunda será adiantada para 18 de dezembro

Com o início do último trimestre do ano, as empresas já começam a se organizar para o pagamento do décimo terceiro salário.

A primeira parcela deve ser paga até 30 de novembro, uma segunda-feira.

A segunda parcela, que deve ser depositada até o dia 20 de dezembro, neste ano, chegará mais cedo ao bolso de milhões de trabalhadores.

Isso porque o prazo legal de 20 de dezembro cai num domingo, o que vai fazer com que o valor devido seja depositado no dia útil anterior, ou seja, 18 de dezembro.

O pagamento não poderá ficar para a segunda-feira (21) porque terá ultrapassado o limite previsto em lei.

Para quem recebe o benefício em duas etapas, as principais datas ficam assim:

Primeira parcela: até 30 de novembro de 2026;

Segunda parcela: até 18 de dezembro de 2026, considerando que o dia 20 será domingo.

De acordo com a legislação, o empregador pode adiantar a primeira parcela entre fevereiro e novembro. Ela representa aproximadamente metade do valor do salário, sem os descontos, que ficam para a segunda e última parcela.

Já na segunda parcela, o valor é inferior ao depositado anteriormente. É quando entram no cálculo os descontos, como contribuição previdenciária e o imposto de Renda, quando aplicável.

Trabalhadores que receberam o adiantamento durante as férias não terão uma nova primeira parcela em novembro.

O valor será deduzido do décimo terceiro no fim do ano, mas ainda poderá haver diferença a pagar em razão de reajuste salarial, remuneração variável ou mudança na quantidade de meses considerados.

Veja também