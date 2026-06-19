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CENTENÁRIA Segunda pessoa mais velha do Brasil é de Jaboatão e completa 115 anos neste domingo (21) Idosa teve a idade certificada pela organização internacional LongeviQuest, que valida registros de pessoas acima dos 110 anos

A cidade de Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife (RMR), tem uma moradora centenária, de idade considerada raríssima, prestes a celebrar mais um ano de vida.

Beatriz Ferreira Duarte é a segunda pessoa viva mais velha do Brasil e a sexta no mundo, e vai completar 115 anos neste domingo (21).

A idosa teve a idade certificada pela organização internacional LongeviQuest, que valida registros de pessoas acima dos 110 anos. Segundo o levantamento, apenas cinco pessoas no mundo são comprovadamente mais velhas do que ela. No Brasil, só uma.

"Ela hoje não interage mais para conversa, mas tem muita consciência. Sente quando vai chover e pede para não ser levada para fora, para não gripar. Quando não quer comer alguma coisa, diz que não quer", afirma Bernadete, filha caçula da centenária.

Nascida em Moreno, na RMR, em 21 de junho de 1911, dona Beatriz Ferreira Duarte vem de uma família com 12 irmãos, sendo ela a única viva. Casou-se com Amaro Cipriano Duarte, de quem ficou viúva em 1990, e com quem teve oito filhos - dos quais três estão vivos, apenas mulheres.

Moradora de Jaboatão, a idosa nunca trabalhou fora, dedicando-se ao lar.

Idosa teve a idade certificada pela organização internacional LongeviQuest | Foto: LongeviQuest/Divulgação

A idade de Beatriz foi certificada pela LongeviQuest após uma publicação nas redes sociais, quando ela tinha 112 anos. A organização localizou os parentes, que reuniram e enviaram a documentação da idosa.

A validação final ocorreu em 12 de setembro de 2023, com verificação dos pesquisadores Gabriel Ainsworth, Filipe Lopes e Stefan Maglov, e consta no site da LongeviQuest.

Segunda idosa mais velha do Brasil teve idade validada em 2023 | Foto: LongeviQuest/Divulgação

Neste domingo (21), a segunda idosa mais longeva do Brasil completará 115 anos com comemoração em sua residência, ao lado de filhas, netos e bisnetos.

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