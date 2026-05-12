REINO UNIDO
Segunda secretária de Estado britânica deixa o governo e pressão aumenta contra Starmer
Pelo menos 80 deputados trabalhistas pedem a renúncia do primeiro-ministro
Uma segunda secretária de Estado do governo britânico pediu demissão nesta terça-feira (12), o que aumenta a pressão dentro do Partido Trabalhista para que o primeiro-ministro Keir Starmer renuncie ao cargo após o fiasco das eleições municipais e regionais.
"Não posso seguir como ministra sob a atual liderança", escreveu Jess Phillips, secretária de Estado para o Combate à Violência contra as Mulheres, em uma carta divulgada pela Sky News e direcionada a Keir Starmer.
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