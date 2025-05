A- A+

EXPLICAÇÃO PSICOLÓGICA O que significa o fato de uma pessoa nunca andar com dinheiro e sempre pagar à vista? Conforto e controle de despesas estão entre as principais razões

Com a chegada dos cartões de crédito, muitas pessoas preferem usar esse método de pagamento em vez do dinheiro em espécie, porque as possibilita manter um controle preciso de seus gastos, enquanto aqueles que pagam em dinheiro não percebem o que ou quanto estão gastando.

De acordo com o psicanalista Roger Loewenstein, para muitos consumidores, os cartões de crédito aliviam em grande parte a dor de fazer compras, enquanto tirar dinheiro da carteira os faz questionar se realmente precisam comprar um item.

Além disso, para muitos, é cansativo ter que ir sacar dinheiro em um caixa eletrônico quando tudo o que compram pode ser pago com cartão, seja de crédito ou débito, segundo explica a psicologia financeira.

O que significa quando tudo é sempre pago com cartão?

1. Controle de despesas

Ao contrário do dinheiro, os cartões permitem maior controle sobre os gastos, pois você pode revisar as transações mensais por data e local.

2. Maior segurança

Embora muitas pessoas pensem que os cartões costumam ser menos seguros porque às vezes são fáceis de hackear, eles podem, na verdade, ser mais seguros do que dinheiro, já que em caso de roubo ou perda, podem ser cancelados ou bloqueados, evitando a perda de dinheiro. Em espécie é impossível que as pessoas recuperem o dinheiro.

3. Redução de pequenas despesas

Muitas pessoas optam por usar o cartão para cortar pequenas despesas. As pessoas que usam dinheiro, geralmente não percebem essas despesas adicionais e acabam ficando sem dinheiro no final do mês.

4. Mais conforto

Pagar com cartão não só economiza tempo nas compras como também é mais fácil do que pagar em dinheiro, principalmente em lojas online ou quando são necessários gastos maiores.

5. Benefícios

Alguns cartões de crédito geralmente oferecem programas de recompensas, descontos, acesso a eventos ou serviços especiais para usar esse método de pagamento.

