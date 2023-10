Segundo avião para repatriação de brasileiros vai decolar ainda hoje para Roma

A- A+

O segundo avião da Força Aérea Brasileira (FAB) que será usado para repatriar os brasileiros que querem sair de Israel vai decolar às 16h de Brasília para Roma e vai aguardar autorização para voar para Tel Aviv.

Será a segunda aeronave KC-30 enviada pelo governo brasileiro para a missão de repatriação. Pela manhã, o primeiro avião pousou em Roma. Cada aeronave tem capacidade para 230 passageiros.

Ainda serão enviados dois KC-390, com capacidade para 80 passageiros cada, e duas aeronaves cedidas pela Presidência da República, com capacidade de 40 passageiros cada.

De acordo com a última atualização do Itamaraty, cerca de mil cidadãos brasileiros e seus dependentes procuraram a embaixada brasileira em Israel para terem o nome incluído na de possíveis repatriados pelo governo do Brasil. A maioria são turistas hospedados em Tel Aviv e Jerusalém.

O ministério confirmou ainda que três brasileiros estão desaparecidos e um está ferido, todos com dupla cidadania e que participavam de um festival de música no distrito sul de Israel, a menos de 20km da Faixa de Gaza.

No domingo (8), o Brasil convocou uma reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU para discutir os desdobramentos do conflito. O país preside o órgão este mês.

Apesar da grave crise, os representantes dos 15 países que integram o conselho não divulgaram uma manifestação sobre o tema, como um pedido de cessar-fogo, para que as negociações entre as partes sejam retomadas.

Como o Globo mostrou, o medo que o conflito se espalhe para outros países do Oriente Médio foi manifestado por alguns países durante a reunião. O teor das discussões não foi revelado pela delegação brasileira na ONU.

Procurado pelo Globo, o embaixador do Brasil nas Nações Unidas, Sergio Danese, foi taxativo:

"A reunião foi de "consultas fechadas". Não se pode comentar o conteúdo."

