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Investigação Corpo é encontrado no Rio Capibaribe; o segundo caso em menos de dois dias Vítima foi localizada no Derby nesta quarta (18); caso anterior ocorreu no Bairro do Recife na última segunda (16)

Um corpo foi encontrado no Rio Capibaribe na tarde desta quarta-feira (18), na altura do bairro do Derby, área central do Recife.

O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) foi acionado para uma ocorrência de localização. Ao chegar ao local, equipes da Unidade Tática de Mergulho da corporação iniciaram as buscas e conseguiram localizar a vítima, um homem ainda sem identificação.

O corpo foi retirado da água por volta das 16h. Ele foi inicialmente avistado nas proximidades da Ilha do Retiro, na Zona Oeste do Recife.

Com a força da correnteza, acabou sendo levado rio abaixo e voltou a ser visto na região das Graças, na Zona Norte da cidade.

De acordo com o CBMPE, "após a conclusão dos procedimentos de praxe, o corpo foi repassado às autoridades competentes".

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A Polícia Civil de Pernambuco deve ser a responsável pela investigação do caso. Ainda não se sabe a identidade da vítima e nem a causa do óbito.

Segundo registro

Este é o segundo registro semelhante em menos de dois dias no Rio Capibaribe. Na última segunda-feira (16), um corpo foi encontrado boiando por trás do Armazém 14, no Bairro do Recife, também na área central da cidade.

Na ocasião, o cadáver estava dentro de um saco, o que impossibilitou a identificação imediata do sexo. O resgate foi realizado por equipes de mergulho do Corpo de Bombeiros. O caso também está sendo investigado.

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