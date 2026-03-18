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Investigação

Corpo é encontrado no Rio Capibaribe; o segundo caso em menos de dois dias

Vítima foi localizada no Derby nesta quarta (18); caso anterior ocorreu no Bairro do Recife na última segunda (16)

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Equipe de mergulho do Corpo de Bombeiros atua no resgate de corpo no Rio Capibaribe, na área central do Recife.Equipe de mergulho do Corpo de Bombeiros atua no resgate de corpo no Rio Capibaribe, na área central do Recife. - Foto: TV Globo/Reprodução

Um corpo foi encontrado no Rio Capibaribe na tarde desta quarta-feira (18), na altura do bairro do Derby, área central do Recife.

O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) foi acionado para uma ocorrência de localização. Ao chegar ao local, equipes da Unidade Tática de Mergulho da corporação iniciaram as buscas e conseguiram localizar a vítima, um homem ainda sem identificação.

O corpo foi retirado da água por volta das 16h. Ele foi inicialmente avistado nas proximidades da Ilha do Retiro, na Zona Oeste do Recife.

Com a força da correnteza, acabou sendo levado rio abaixo e voltou a ser visto na região das Graças, na Zona Norte da cidade.

De acordo com o CBMPE,  "após a conclusão dos procedimentos de praxe, o corpo foi repassado às autoridades competentes".

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A Polícia Civil de Pernambuco deve ser a responsável pela investigação do caso. Ainda não se sabe a identidade da vítima e nem a causa do óbito.

Segundo registro
Este é o segundo registro semelhante em menos de dois dias no Rio Capibaribe. Na última segunda-feira (16), um corpo foi encontrado boiando por trás do Armazém 14, no Bairro do Recife, também na área central da cidade.

Na ocasião, o cadáver estava dentro de um saco, o que impossibilitou a identificação imediata do sexo. O resgate foi realizado por equipes de mergulho do Corpo de Bombeiros. O caso também está sendo investigado.

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