Segundo corpo encontrado nos escombros do bar que explodiu em Madri

O corpo de uma segunda vítima fatal da explosão de um bar em Madri foi encontrado nesta segunda-feira (15) entre os escombros do local, dois dias após o incidente, informaram os serviços de emergência.

"Localizada uma segunda vítima fatal no edifício que sofreu uma explosão em Puente de Vallecas", escreveu no X o serviço de emergências da capital espanhola.

Segundo o serviço, a busca entre os escombros foi iniciada após "uma denúncia apresentada" por desaparecimento.

A explosão de sábado deixou 25 feridos, dois deles graves.

Suspeita-se que a causa do incidente tenha sido um vazamento de gás, mas as autoridades ainda não a estabeleceram definitivamente.

