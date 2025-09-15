Seg, 15 de Setembro

ESPANHA

Segundo corpo encontrado nos escombros do bar que explodiu em Madri

A explosão de sábado deixou 25 feridos, dois deles graves

Membros dos serviços de emergência trabalhando após uma explosão em um bar no bairro de Vallecas, em Madri. Membros dos serviços de emergência trabalhando após uma explosão em um bar no bairro de Vallecas, em Madri.  - Foto: Handout / Comunidad De Madrid / AFP

O corpo de uma segunda vítima fatal da explosão de um bar em Madri foi encontrado nesta segunda-feira (15) entre os escombros do local, dois dias após o incidente, informaram os serviços de emergência.

"Localizada uma segunda vítima fatal no edifício que sofreu uma explosão em Puente de Vallecas", escreveu no X o serviço de emergências da capital espanhola.

Segundo o serviço, a busca entre os escombros foi iniciada após "uma denúncia apresentada" por desaparecimento.

A explosão de sábado deixou 25 feridos, dois deles graves.

Suspeita-se que a causa do incidente tenha sido um vazamento de gás, mas as autoridades ainda não a estabeleceram definitivamente.

