Segundo dia da Festa de Santo Amaro encerrou com missa de vigário da Arquidiocese de Olinda e Recife

O 2º dia de programação da 426ª Festa do Glorioso Padroeiro Santo Amaro do Jaboatão dos Guararapes finalizou neste domingo (7) com a santa missa, presidida pelo Monsenhor Luciano José de Brito. O religioso é vigário geral da Arquidiocese de Olinda e Recife. O padre Robson Soares da Silva, da paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, concelebrou o rito que durou 2h e reuniu cerca de mil fiéis. Antes da santa missa, 1.500 pessoas acompanharam a procissão que saiu da comunidade Nossa Senhora do Perpétuo do Socorro.

"Estive hoje aqui celebrando a segunda noite do novenário em honra de Santo Amaro, padroeiro de Jaboatão dos Guararapes, e sempre é gratificante acolher a fé, a devoção do povo ao glorioso Santo Amaro. Essa experiência que há 426 anos Jaboatão celebra em honra do seu padroeiro. Que Deus nos abençoe, fortaleça a nossa fé e, a exemplo de Santo Amaro, sejamos todos os dias seguidores de Jesus Cristo, caminho, verdade e vida. Um forte abraço, que Deus abençoe a todos, um feliz Ano Novo", declarou o Monsenhor Luciano.

O prefeito do Jaboatão, Mano Medeiros (PL), ressaltou que a gestão municipal sempre apoia a celebração, que reúne fiéis de várias paróquias da cidade. "Evento religioso que tem uma relevância para as comunidades católicas" avaliou. Os 10 dias de Festa incluem novenas, procissões, missas campais, celebrações eucarísticas e programações culturais. A igreja matriz de Santo Amaro realiza a Festa e a prefeitura promove o evento cultural, o que inclui a estrutura de palco, e serviços com o apoio da guarda municipal, limpeza e defesa civil.

Até a data de encerramento da Festa, dia 15 de janeiro, estão previstas mais 8 procissões. Nesta segunda-feira (8), a marcha religiosa sai de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, no bairro de Vila Rica. Ainda neste domingo, mais cedo, foi realizada a missa dos enfermos na Igreja Matriz e a adoração ao Santíssimo Sacramento, na Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. A agenda dos próximos dias da festividade conta com nome de artistas como Dudu do Acordeon, Nádia Maia e Nena Queiroga. A edição de 2024 da Festa de Santo Amaro tem como tema "Coração ardente, pés a caminho" e iniciou neste último sábado (6) e segue até o dia 15 de janeiro.

