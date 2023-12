Segundo dia da Virada Recife se inicia com muito frevo e show cancelado

A- A+

Na noite deste sábado (30), a Praia do Pina, na Zona Sul do Recife, recebe mais um dia da "Virada Recife". A programação contava com Nena Queiroga, Priscila Senna, Nattan, Ivete Sangalo e Geraldinho Lins. Contudo, o cantor Nattan precisou cancelar o show por motivos de saúde. Ainda não foi divulgada a atração que substituirá o forrozeiro.

A estrutura montada para a realização dos shows conta com uma grande estrutura de 700 metros quadrados de palco armado à beira da praia. O palco ainda tem dois telões com um total de 400 metros quadrados de led. No local o público também encontra praça de alimentação, bebidas, banheiros, posto médico, e seguranças.

O show de Réveillon da Prefeitura do Recife conta com um espaço reservado, com lounge, mesas e serviços exclusivos. Para essa área os ingressos já estão à venda no site Ticket Simples.

Nena Queiroga

Com forte representação da cultura recifense, a cantora Nena Queiroga foi a primeira a se apresentar.

A artista, que pediu para ser a primeira a subir no palco, sentiu que precisava representar o Recife.

"Pedi para fazer essa abertura, eu acho que tem que ter esse gostinho da nossa cidade", comentou Nena.

A cantora ainda cantou um novo sucesso para o público, que fala sobre o empoderamento da mulher.

