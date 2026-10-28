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Conflito Segundo dia de cessar-fogo na cidade ucraniana de Oleshky Moradores da região sob controle russo sofrem há meses com a escassez de alimentos, remédios e água

Um cessar-fogo negociado pelos Estados Unidos para permitir uma operação humanitária em Oleshky, na Ucrânia, prosseguia pelo segundo dia consecutivo, informaram ambas as partes nesta quarta-feira(28).

Os moradores da região sob controle russo sofrem há meses com a escassez de alimentos, remédios e água.

Estima-se que cerca de 2.000 habitantes que permanecem na cidade caçam e comem pombos, relataram à AFP ex-moradores que continuam em contato com eles.

"Já se passaram 30 horas de cessar-fogo em Oleshky e não houve nenhum incidente", afirmou Dmytro Lubinets, o defensor público da Ucrânia.

Sua homóloga russa, Yana Lantratova, confirmou a informação em um comunicado semelhante.

A trégua foi anunciada pela primeira-dama dos Estados Unidos, Melania Trump, após meses de crescente preocupação internacional com o destino dos moradores.

Ainda não está claro quantos cidadãos decidirão partir, nem que rota seguirão ao deixar o local.

Oleshky foi tomada pelas forças russas no início da invasão, em fevereiro de 2022.

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