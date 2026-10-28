Segundo dia de cessar-fogo na cidade ucraniana de Oleshky
Moradores da região sob controle russo sofrem há meses com a escassez de alimentos, remédios e água
Um cessar-fogo negociado pelos Estados Unidos para permitir uma operação humanitária em Oleshky, na Ucrânia, prosseguia pelo segundo dia consecutivo, informaram ambas as partes nesta quarta-feira(28).
Os moradores da região sob controle russo sofrem há meses com a escassez de alimentos, remédios e água.
Estima-se que cerca de 2.000 habitantes que permanecem na cidade caçam e comem pombos, relataram à AFP ex-moradores que continuam em contato com eles.
"Já se passaram 30 horas de cessar-fogo em Oleshky e não houve nenhum incidente", afirmou Dmytro Lubinets, o defensor público da Ucrânia.
Leia também
• Putin conversa com líderes europeus no início de trégua humanitária local na Ucrânia
• Negociações previstas com a Ucrânia não implicam fim da guerra (Kremlin)
• Zelensky diz que haverá uma reunião entre Ucrânia, Rússia e EUA em novembro
Sua homóloga russa, Yana Lantratova, confirmou a informação em um comunicado semelhante.
A trégua foi anunciada pela primeira-dama dos Estados Unidos, Melania Trump, após meses de crescente preocupação internacional com o destino dos moradores.
Ainda não está claro quantos cidadãos decidirão partir, nem que rota seguirão ao deixar o local.
Oleshky foi tomada pelas forças russas no início da invasão, em fevereiro de 2022.